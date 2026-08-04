Срок наказания Александру Киму за экскурсию по Неглинке сократили после переквалификации обвинения

Сокращение срока после переквалификации обвинения Александру Киму, осуждённому за организацию нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинки в Москве, сократили срок лишения свободы с 5,5 до 5 лет после переквалификации обвинения на пособничество оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.