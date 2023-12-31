Россия пообещала ответить на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД

Лавров: Россия серьезно ответит на решение США развернуть запрещенные ранее РСМД Россия примет серьезные меры в ответ на готовящееся развертывание США своих наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).