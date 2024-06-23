SHOT: актеру Михаилу Ефремову хотят предложить УДО за участие в СВО

tsan tsan

Что за такая организация "Ветераны России" ? То предлагают ввести запрет на пользование автомобилем людям старде 70 лет, теперь вот предлагают Ефремову УДО за участие в СВО . Совсем тупые, что не понимают - из Ефремова боец, как из нетонущей субстанции пуля. Тем боле, он доказал, что весьма близок к такой субстанции. Кто-то может огассить имена умников из неведомой конторы "Ветераны России", которые такие умные предложения вносят.