♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 749 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Ему 60 лет, 40 лет назад служил 2 года в армии. Хватит уже. Достиг предельного возраста для участия в СВО. До пенсии ...SHOT: актеру Миха...
  • Татьяна
    Да какой из него вояка? Зачем смешить народ?SHOT: актеру Миха...
  • Захар Князев
    ГОСПОДЬ С НАМИ, так было, так есть и так будет!!!Медсестра упала в...

SHOT: актеру Михаилу Ефремову хотят предложить УДО за участие в СВО

SHOT: актеру Михаилу Ефремову хотят предложить УДО за участие в СВО

Актеру Михаилу Ефремову, отбывающему восьмилетний срок за ДТП с погибшим, предложат условно-досрочное освобождение в обмен на участие в СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Что за такая организация &quot;Ветераны России&quot; ? То предлагают ввести запрет на пользование автомобилем людям старде 70 лет, теперь вот предлагают Ефремову УДО за участие в СВО . Совсем тупые, что не понимают - из Ефремова боец, как из нетонущей субстанции пуля. Тем боле, он доказал, что весьма близок к такой субстанции. Кто-то может огассить имена умников из неведомой конторы &quot;Ветераны России&quot;, которые такие умные предложения вносят.
Ответить
10 час.
Т
Татьяна
Да какой из него вояка? Зачем смешить народ?
Ответить
4 час.
Grandad
Ему 60 лет, 40 лет назад служил 2 года в армии. Хватит уже. Достиг предельного возраста для участия в СВО. До пенсии 5 лет - пусть работает там, где сидит. Работа спокойная, питание регулярное. На что будет жить, если выйдет?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх