Актеру Михаилу Ефремову, отбывающему восьмилетний срок за ДТП с погибшим, предложат условно-досрочное освобождение в обмен на участие в СВО.
SHOT: актеру Михаилу Ефремову хотят предложить УДО за участие в СВО
Комментарии
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tsan tsan
Что за такая организация "Ветераны России" ? То предлагают ввести запрет на пользование автомобилем людям старде 70 лет, теперь вот предлагают Ефремову УДО за участие в СВО . Совсем тупые, что не понимают - из Ефремова боец, как из нетонущей субстанции пуля. Тем боле, он доказал, что весьма близок к такой субстанции. Кто-то может огассить имена умников из неведомой конторы "Ветераны России", которые такие умные предложения вносят.
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10 час.
Т
Татьяна
Да какой из него вояка? Зачем смешить народ?
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4 час.
Grandad
Ему 60 лет, 40 лет назад служил 2 года в армии. Хватит уже. Достиг предельного возраста для участия в СВО. До пенсии 5 лет - пусть работает там, где сидит. Работа спокойная, питание регулярное. На что будет жить, если выйдет?
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2 час.
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