На магнитопаузе планет - границе между магнитосферой и межпланетным солнечным ветром - происходит странное явление, известное как неустойчивость Кельвина-Гельмгольца (KHI), приводящее к образованию магнитных вихрей

На магнитопаузе планет - границе между магнитосферой и межпланетным солнечным ветром - происходит странное явление, известное как неустойчивость Кельвина-Гельмгольца (КНГ), которое приводит к образованию магнитных вихрей.
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