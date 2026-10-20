Угроза, продолжавшаяся 14 минут, была отменена в 0.27 сообщением от липецкого МЧС. «Красная» опасность беспилотников остаётся актуальной.
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