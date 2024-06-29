В июне полейте этим грядки — и корнеплоды свеклы вырастут крупными Юлия ЧелкановаСадоводы и огородники всегда стремятся к урожайным сезонам, и одним из ключевых моментов в выращивании овощей является правильный уход за посадками.
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