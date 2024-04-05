ЗАХАР ПРИЛЕПИН: ЯСТРЕБ И ЖАБА. БЫЛЬ Поначалу подумал, что это хохма. А это не хохма. Это до такой степени они нас ненавидят.
"Пленных не брать": Медведев, по сути, отдал приказ об уничтожении НАТОвцев
Комментарии
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E
Eugene69072
Нет! Эта "тонкая мысль", подкинута "пятой точкой". (No. That "subtle" thought planted by the heel point.)))
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7 час.
Лариса Фомичева
Думаю,что это вполне себе справедливо.Ведь ещё 80 лет назад генерал Ватутин отдал негласный приказ-венгров в плен не брать,кончать на месте.За их жестокость по отношению к гражданскому населению.
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7 час.
Марина Козуб
Абсолютно правильное решение! Надеяться будем,что эта саранча НАТО сгинет по собственному желанию!
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56 мин.
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