Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Вавилов
    Лариса Ивановна? Энто Вы? Учитель русского языка? Извините- не узнал! Вам как БУКВЫ расставить? В словах или предложе...Китайское судно з...
  • Silver Kont
    Да. намёк хохлам недвусмысленный - съёбывайтесь побыстрее и подальше, чтобы потом не задавать извечных тупых вопросов...В армии всё готов...
  • Надежда
    Гнать из школы, детей не должны обучать голуби из голубятни!((😡Как в Самаре гей-...

"Пленных не брать": Медведев, по сути, отдал приказ об уничтожении НАТОвцев

"Пленных не брать": Медведев, по сути, отдал приказ об уничтожении НАТОвцев

ЗАХАР ПРИЛЕПИН: ЯСТРЕБ И ЖАБА. БЫЛЬ Поначалу подумал, что это хохма. А это не хохма. Это до такой степени они нас ненавидят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Eugene69072
Нет! Эта &quot;тонкая мысль&quot;, подкинута &quot;пятой точкой&quot;. (No. That &quot;subtle&quot; thought planted by the heel point.)))
Ответить
7 час.
Лариса Фомичева
Думаю,что это вполне себе справедливо.Ведь ещё 80 лет назад генерал Ватутин отдал негласный приказ-венгров в плен не брать,кончать на месте.За их жестокость по отношению к гражданскому населению.
Ответить
7 час.
Марина Козуб
Абсолютно правильное решение! Надеяться будем,что эта саранча НАТО сгинет по собственному желанию!
Ответить
56 мин.

Картина дня

наверх