❗️По прогнозам Гидрометцентра, в конце текущей недели – начале декабря установится устойчивый «минус», ожидается повышенная ветровая нагрузка, обильные осадки, в том числе снег с дождем, гололед.
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❗️По прогнозам Гидрометцентра, в конце текущей недели – начале декабря установится устойчивый «минус», ожидается повышенная ветровая нагрузка, обильные осадки, в том числе снег с дождем, гололед.