Постпред России Ульянов: Запорожская АЭС снова стала мишенью для армии Украины

Запорожская атомная электростанция снова стала мишенью для Вооруженных сил Украины. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Михаил Ульянов, постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене.
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