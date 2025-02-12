Комитет ГД сделал запрос о законности дела против основателя iSpring Ускова

Комитет Государственной Думы по безопасности намерен провести встречу с представителями правоохранительных органов для обсуждения законности возбуждения уголовного дела в отношении основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова из Республики Марий Эл.
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