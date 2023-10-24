Я РАБОТАЮ В БАН...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Я РАБОТАЮ В БАНКОМАТЕ

2 подписчика

Что делать, если размагнитилась банковская карта… и нужно ли

Что делать, если размагнитилась банковская карта… и нужно ли

Попалась на глаза статья в Российской газете „Как понять, что ваша банковская карта размагнитилась“, в которой довольно подробно рассказывается о магнитной полосе на карте, и как понять, что магнитная полоса размагнитилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх