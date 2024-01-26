Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️В Евпатории на проспекте Победы и перекрёстке Чапаева может пахнуть газом Как сообщила глава администрации города Елена Демидова, сотрудники ГУП РК «Черноморнефтегаз» будут проводить работы с веществом, которое придаёт газу предупреждающий запах.