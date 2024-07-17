Шесть пожарных и спасателей Заполярного филиала "Норильского никеля" получили ведомственные награды Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации

Шесть сотрудников отдела пожарной безопасности Заполярного филиала "Норильского никеля" получили ведомственные награды Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий за мужество и самоотверженность при ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнении профессиональных обязанностей.
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