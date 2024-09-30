В ЦБ раскритиковали масштабы льготного кредитования в России

ЦБ РФ критически оценил влияние программ льготного кредитования на российскую экономику. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на новую версию проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, отправленную Банком России в Госдуму.
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