В ЦБ раскритиковали масштабы льготного кредитования в России

ЦБ РФ критически оценил влияние программ льготного кредитования на российскую экономику. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на новую версию проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, отправленную Банком России в Госдуму.