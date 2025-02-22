Что можно посадить в феврале

Несмотря на то, что за окном всё ещё бушует зима, одаривая снегом, ветрами и морозами, время посевных никто не отменял и дачники уже во всю готовятся к работе, вооружаясь не только инвентарём, а и саженцами с семенами.
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