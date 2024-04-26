"Не будет страны под названием Украина". Вспоминая Жириновского и его прогнозы

Людмила Редько Даааа! Как все меняется! хорошо помню как все (и я в том числе) относились к Вольфовичу как к клоуну, а оказалось в итоге, что он почти пророк. Как бы хотелось, чтобы его предсказание насчет США сбылось, пока они сильны, нам покоя не будет, будут гадить по нарастающей

Николай Гинц очень жаль что ушёл из жизни этот высокообразованный человек.