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  • Виктор Неизвестно
    Ну конечно Путин о таком опыте, кстати всех европейский стран не знал. Поэтому виноваты чиновникиО том, как Батька...
  • Natalija Osminina
    И на Украине выборов не будет, и в США. И на Украине сейчас последний президент, и в США. Прямо сиамские близнецы. ..."Не будет страны ...
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"Не будет страны под названием Украина". Вспоминая Жириновского и его прогнозы

"Не будет страны под названием Украина". Вспоминая Жириновского и его прогнозы

Прогноз Жириновского на 2024 года также: Судьба иноагента Галкина и его жены Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, запомнился всем как яркий эпатажный политик.

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Комментарии
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Людмила Редько
Даааа! Как все меняется! хорошо помню как все (и я в том числе) относились к Вольфовичу как к клоуну, а оказалось в итоге, что он почти пророк. Как бы хотелось, чтобы его предсказание насчет США сбылось, пока они сильны, нам покоя не будет, будут гадить по нарастающей
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5 час.
Николай Гинц
очень жаль что ушёл из жизни этот высокообразованный человек.
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4 час.
Natalija Osminina
И на Украине выборов не будет, и в США. И на Украине сейчас последний президент, и в США. Прямо сиамские близнецы. И там и там начнутся гражданские войны. И НАТО распадётся, и США (и скорее всего раньше 2032 года), и Украина. И естественно, война идет на Восток, поэтому о Украине забывают. И, конечно, же Израиль не сможет существовать среди врагов при ослаблении США.
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12 сек.

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