В ГУ МВД по Красноярскому краю сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при краевой полиции Алексеем Авериным подвели итоги регионального этапа детского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- При освобождении Новомихайловки морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства
- Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия Госграницы уничтожили позиции и наблюдательные пункты ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины
- Расчеты FPV-дронов и квадрокоптеров российских десантников за сутки нанесли более 20 ударов по объектам ВСУ на Запорожском направлении
Свежие комментарии