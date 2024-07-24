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В Екатеринбурге стартовал финал Кубка России по плаванию

В Екатеринбурге стартовал финал Кубка России по плаванию

В Екатеринбурге стартовал финал Кубка России по плаванию. На открытии соревнований выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

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