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Мэр Тбилиси: враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса

Мэр Тбилиси: враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса

Враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так он прокомментировал прошедшие минувшей ночью беспорядки и столкновения полиции с протестующими, которые выступают против принятия закона об иноагентах.

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