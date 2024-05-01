Мэр Тбилиси: враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса

Враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так он прокомментировал прошедшие минувшей ночью беспорядки и столкновения полиции с протестующими, которые выступают против принятия закона об иноагентах.
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