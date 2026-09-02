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Аргументы и Факты

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Депутат Рады назвал Украину «нацией насильников»

Депутат Рады назвал Украину «нацией насильников»

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) формируют негативный образ Украины.

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