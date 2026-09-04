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Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями в третий раз — первые фото из роддома

Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями в третий раз — первые фото из роддома

У супругов родился сын Лиза Моряк и Сарик Андреасян , фото: соцсети Лизы Моряк Эту новость с нетерпением ждали все поклонники Лизы Моряк и Сарика Андреасяна — у супругов родился сын! Актриса впервые стала многодетной матерью, а вот для режиссера — это уже пятый ребенок.

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