У супругов родился сын Лиза Моряк и Сарик Андреасян , фото: соцсети Лизы Моряк Эту новость с нетерпением ждали все поклонники Лизы Моряк и Сарика Андреасяна — у супругов родился сын! Актриса впервые стала многодетной матерью, а вот для режиссера — это уже пятый ребенок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто ушел в восьмо...
- С кем встречается...
- SP 5 причин сходить ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым