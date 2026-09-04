У супругов родился сын Лиза Моряк и Сарик Андреасян , фото: соцсети Лизы Моряк Эту новость с нетерпением ждали все поклонники Лизы Моряк и Сарика Андреасяна — у супругов родился сын! Актриса впервые стала многодетной матерью, а вот для режиссера — это уже пятый ребенок.