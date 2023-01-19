В Минздраве объяснили, почему жесткая диета не подходит для борьбы с перееданием

Справиться с повышенным аппетитом поможет не диета, а стабильное уменьшение объема порций, сообщило РИА ФАН со ссылкой на комментарий главного внештатного специалиста по терапии Минздрава России Оксаны Драпкиной для сетевого издания sovainfo.