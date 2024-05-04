Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В Архангельской области объявлен лесопожарный сезон

В регионе создана группировка сил и средств, включающая в себя почти три тысячи человек и 1,8 тысячи единиц техникиВ регионе создана группировка сил и средств, включающая в себя почти три тысячи человек и 1,8 тысячи единиц техники— Готовимся заранее, несмотря на то, что пока погода не даёт предпосылок для возгораний в лесной зоне, — сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Поморья Александр Цыбульский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх