В Стамбуле снесут более 4 тысяч объектов недвижимости на Босфоре

В Стамбуле власти планируют демонтировать 4 141 объект недвижимости в районах Сарыер, Бешикташ, Ускюдар и Бейкоз, расположенных вдоль Босфора.
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