Житель Смоленщины подменил в базе данные о владельцах 377 сим-карт

Поступком жителя Смоленской области заинтересовались в ФСБ и МВД. Сотрудники региональных управлений ведомств пресекли факт неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее модификацию.
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