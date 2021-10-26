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Массовое ДТП произошло на Приморском шоссе в Сестрорецке

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Вечером 26 октября в Курортном районе Петербурга на участке Приморского шоссе произошла массовая авария — «паровозик» из автомобилей заблокировал проезд по одной из полос.

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