Массовое ДТП произошло на Приморском шоссе в Сестрорецке

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Вечером 26 октября в Курортном районе Петербурга на участке Приморского шоссе произошла массовая авария — «паровозик» из автомобилей заблокировал проезд по одной из полос.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Вечером 26 октября в Курортном районе Петербурга на участке Приморского шоссе произошла массовая авария — «паровозик» из автомобилей заблокировал проезд по одной из полос.
Свежие комментарии