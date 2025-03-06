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Возвращение Дикого Запада: в Америке снова грабят поезда

Возвращение Дикого Запада: в Америке снова грабят поезда

В США набирает обороты новый вид криминального бизнеса – ограбление поездов   13 января, группа из 11 бандитов, 10 из которых, как выяснилось позже, были нелегальными мигрантами, перерезала шланг пневматического тормоза грузового поезда компании BNSF Railways, когда он ехал по безлюдному району пустыни Мохаве в штате Аризона, и похитила 2000 пар кроссовок стоимостью 440 000 долларов.

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Комментарии
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Сергей Безон
За то на СВО с бандосами братались против России. А сами в заспанные овдиевы конюшню привратились. Сценарий фильма &quot; Дикий Макс&quot;.
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9 час.
Вячеслав Гришин
Безумный макс?
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6 час.
тимур чагалидзе
Именно))
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2 час.
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