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Бегавшая голой по Москве блогер Брагина получила условный срок за порнографию

Бегавшая голой по Москве блогер Брагина получила условный срок за порнографию

Треш-блогера Анастасию Брагину, которая гуляла голой по московским магазинам и распространила соответствующее видео, приговорили к трем годам условного срока.

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