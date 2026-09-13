Антуан Гризманн продлил голевую серию до пяти матчей в МЛС

Форвард Антуан Гризманн забил в пятом матче подряд за «Орландо», помогая команде выиграть у «Торонто» со счетом 3:0 в МЛС.
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