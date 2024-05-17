21 мая — патриотическая акция в память о воинах-сибиряках

фото: РИА Новости/Александр Сухов Патриотическая акция с участием московских региональных землячеств пройдет 21 мая 2024 года у Мемориала воинам-сибирякам на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея в рамках мероприятий по празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.