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Ах да! Там же "технические причины"... Грёбаный МОК!

Ах да! Там же "технические причины"... Грёбаный МОК!

Российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в Азиатских играх "по техническим причинам", сообщил изумлённому этой иезуитской формулировкой человечеству Международный Олимпийский Комитет, хотя этот вопрос "прорабатывался".

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Давно пора покончить с этими радужногендерными международными организациями,в которых рулят англосаксы и их шавки!
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Разумные доводы - вообще не &quot;про пиндосов&quot;. Хоть кол на голове теши, результат НОЛЬ. Повторю ещё раз -  ВОЗ, МОК и прочая &quot;громко названная&quot; шушера - отделы ПРИ Фонде Ротшильдов. Ну сколько уже можно тупить....
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55 мин.
Gennady Sokolovsky
Пару САРМАТОВ хватит? Или всю дивизию задействовать?
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54 мин.

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