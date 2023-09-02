Российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в Азиатских играх "по техническим причинам", сообщил изумлённому этой иезуитской формулировкой человечеству Международный Олимпийский Комитет, хотя этот вопрос "прорабатывался".
Ах да! Там же "технические причины"... Грёбаный МОК!
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Давно пора покончить с этими радужногендерными международными организациями,в которых рулят англосаксы и их шавки!
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Разумные доводы - вообще не "про пиндосов". Хоть кол на голове теши, результат НОЛЬ. Повторю ещё раз - ВОЗ, МОК и прочая "громко названная" шушера - отделы ПРИ Фонде Ротшильдов. Ну сколько уже можно тупить....
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55 мин.
Gennady Sokolovsky
Пару САРМАТОВ хватит? Или всю дивизию задействовать?
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54 мин.
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