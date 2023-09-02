Ах да! Там же "технические причины"... Грёбаный МОК!

Давно пора покончить с этими радужногендерными международными организациями,в которых рулят англосаксы и их шавки!

Gennady Sokolovsky

Разумные доводы - вообще не "про пиндосов". Хоть кол на голове теши, результат НОЛЬ. Повторю ещё раз - ВОЗ, МОК и прочая "громко названная" шушера - отделы ПРИ Фонде Ротшильдов. Ну сколько уже можно тупить....