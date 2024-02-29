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ВС РФ фактически прорвали новую линию обороны ВСУ на Авдеевском направлении

ВС РФ фактически прорвали новую линию обороны ВСУ на Авдеевском направлении

Утром 29 февраля 2024 года продолжались интенсивные сражения на Авдеевском направлении. Прорвавшиеся в села Тоненькое, Орловка и Бердычи штурмовые группы ВС РФ ведут уличные бои и не прекращают теснить ВСУ.

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