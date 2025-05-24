В России сертифицирован новый достойный кроссовер на замену устоявшимся бестселлерам

Компания «Мир-Дистрибьютор», официальный представитель британского бренда MG в России, получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер , что открывает двери для его продаж в нашей стране.
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