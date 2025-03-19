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Вячеслав Фетисов похвалил "хоккейную дипломатию" Владимира Путина

Вячеслав Фетисов похвалил "хоккейную дипломатию" Владимира Путина

Двукратный олимпийский чемпион считает, что президент России "дал фантастический пас на спасение человечества" во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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