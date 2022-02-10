Глава МИД Японии прокомментировал позицию США по Курилам

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси одобрил высказывание главы американской дипмиссии Рама Эмануэля о том, что США поддерживают Токио по проблеме «северных территорий» (южная часть Курильского архипелага) и признают эти земли частью Японии.