America's Gerontocracy Goes Deeper Than Aging Politicians Authored by Connor O'Keeffe via The Mises Institute, Senator Lindsey Graham died seemingly out of the blue over the weekend after a tear in his aorta.
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