Бывшую замглавы Котласа обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Женщина предстанет перед судом по обвинению в должностных преступленияхСледствием установлено, что с мая 2021 года по ноябрь 2023 года обвиняемая убедила двух менеджеров по закупкам из индивидуальных предпринимателей предоставить только часть товаров и услуг по муниципальным контрактам, а неизрасходованные средства аккумулировать и тратить на приобретение товаров, передавая их лично ей.