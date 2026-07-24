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Anthropic выпустила модель Opus 5

Anthropic представила новую флагманскую модель Claude Opus 5, которая, по заявлению компании, стала самым производительным решением линейки Claude для программирования, аналитики и сложных интеллектуальных задач.

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