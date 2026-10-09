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5koleso.ru

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Обновленный Li Auto i6 рассекретили до премьеры: комфорт премиального минивэна и динамика спорткара

Китайская компания сообщила, что официальная презентация Li Auto i6 состоится 28 октября, а на домашний рынок она поступит в начале ноября.

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