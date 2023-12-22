Стала известна причина смерти актёра из фильма "Географ глобус пропил" Пепеляева

Сергей Пепеляев умер на 33-м году жизни из-за внезапной болезниТольяттинский драматический театр "Колесо" сообщил трагическую новость: актёр из фильма "Географ глобус пропил" Сергей Пепеляев скончался 18 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии