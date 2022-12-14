Амрабат об интересе «Барсы» и «Атлетико»: «Мне нравится стиль игры Симеоне – похоже на Марокко»

Хавбек сборной Марокко Софьян Амрабат прокомментировал интерес клубов Ла Лиги. – К вам уже начали обращаться такие команды, как «Барселона» и «Атлетико».
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