Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграет с «Чэнду», «Пари НН» против «Бораца», «Рубин» встретится со «Стругой»

Товарищеские матчи Турция «Пари НН» Россия – «Борац» Баня-Лука, Босния и Герцоговина – 0:0 (первый тайм) ОАЭ «Краснодар» Россия – «Чэнду» Китай – 15:30 Турция «Рубин» Россия – «Струга» Македония – 16:00 Турция «Оренбург» Россия – «Спартак» Кострома, Россия – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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