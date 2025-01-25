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Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграет с «Чэнду», «Пари НН» против «Бораца», «Рубин» встретится со «Стругой»

Товарищеские матчи Турция «Пари НН» Россия – «Борац» Баня-Лука, Босния и Герцоговина – 0:0 (первый тайм)   ОАЭ «Краснодар» Россия – «Чэнду» Китай – 15:30     Турция «Рубин» Россия – «Струга» Македония – 16:00     Турция «Оренбург» Россия – «Спартак» Кострома, Россия – 17:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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