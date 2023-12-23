На Западе заявили, что Путин через посредников сигнализирует о готовности к переговорам по Украине. Что ответил Кремль?

NYT: Россия через посредников сигнализирует о готовности переговоров по Украине Президент России Владимир Путин через посредников передает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине, об этом со ссылкой на российских и западных чиновников заявила газета The New York Times (NYT).