На Западе заявили, что Путин через посредников сигнализирует о готовности к переговорам по Украине. Что ответил Кремль?

NYT: Россия через посредников сигнализирует о готовности переговоров по Украине Президент России Владимир Путин через посредников передает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине, об этом со ссылкой на российских и западных чиновников заявила газета The New York Times (NYT).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии