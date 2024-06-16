Песков: мирные инициативы Владимира Путина сделаны с учетом реалий на земле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале заявил, что мирная инициатива Владимира Путина по украинскому конфликту предложена с учетом текущей обстановки на местности.
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