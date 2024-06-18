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Петербургский дневник

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Лидеры Евросоюза не утвердили Урсулу фон дер Ляйен на второй срок

Лидеры Евросоюза не утвердили Урсулу фон дер Ляйен на второй срок

Решение примут до конца июня Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза не утвердили нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на второй срок, но у нее еще есть шанс, так как решение примут до конца июня, передает издание «Царьград».

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Комментарии
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Eduard
Как же так,такая стерва!
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11 час.
Eduard
Предлогаю утвердить ей &quot;Пожизненый срок&quot; в Сибири)
Ответить
11 час.

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