Опрос AARP, проведённый 1-5 октября, показал: на промежуточных выборах в США 49% избирателей поддерживают демократов, 46% - республиканцев.
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