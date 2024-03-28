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Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия ОИ-2024 в Париже

Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия ОИ-2024 в Париже

Главное управление внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции порекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года на реке из-за высокой угрозы безопасности участников.

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