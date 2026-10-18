В Канаде в результате взрыва на военной базе Уэйнрайт погибли как минимум семь человек и десятки пострадали, сообщает канадский телеканал Global News со ссылкой на военные источники.
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