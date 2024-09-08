«Известия» узнали детали законопроекта о запрете наемничества в Колумбии

Согласно сообщению, которое «Известия» получили от Министерства обороны латиноамериканской страны, Колумбия намеревается, среди прочего, сотрудничать с иностранными государствами в расследовании и преследовании деятельности наемников, а также содействовать экстрадиции или судебному преследованию наемников, обнаруженных на ее территории.