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«Известия» узнали детали законопроекта о запрете наемничества в Колумбии

«Известия» узнали детали законопроекта о запрете наемничества в Колумбии

Согласно сообщению, которое «Известия» получили от Министерства обороны латиноамериканской страны, Колумбия намеревается, среди прочего, сотрудничать с иностранными государствами в расследовании и преследовании деятельности наемников, а также содействовать экстрадиции или судебному преследованию наемников, обнаруженных на ее территории.

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