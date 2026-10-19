Статичная фотография больше не обязана оставаться неподвижной. Современные онлайн-сервисы умеют превращать снимок в короткое видео: добавлять мимику, движение камеры, колыхание ткани, смену света или даже речь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Франция созвала С...
- Климов: встреча л...
- Пропофол стал клю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым